Σοκ στην Ελασσόνα: Σκότωσαν με φόλα τα σκυλιά που φρόντιζαν με αγάπη μαθητές και εκπαιδευτικοί

Ένα απίστευτης αγριότητας περιστατικό κακοποίησης ζώων βυθίζει στη θλίψη και την οργή την τοπική κοινωνία της Καρυάς στην Ελασσόνα. Δύο υγιέστατα και απολύτως φιλικά σκυλιά, τα οποία αποτελούσαν την «ψυχή» της περιοχής, βρήκαν φρικτό θάνατο έπειτα από κατανάλωση φόλας, καταρρέοντας μάλιστα μπροστά στα έντρομα μάτια κατοίκων και μικρών παιδιών.

Το στοιχείο που κάνει την κτηνωδία αυτή ακόμη πιο αποτρόπαιη, είναι πως τα συγκεκριμένα αδέσποτα ζώα δεν ήταν απλώς ακίνδυνα, αλλά αποτελούσαν ζωντανό παράδειγμα φιλοζωίας για τη νέα γενιά. Τη φροντίδα τους είχαν αναλάβει προσωπικά οι εκπαιδευτικοί της τοπικής κοινότητας μαζί με τους μαθητές τους. Μέσα από τη σίτιση και την καθημερινή επαφή με τα σκυλιά, τα παιδιά μάθαιναν στην πράξη τον σεβασμό προς τα ζώα, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό μαζί τους, ο οποίος κόπηκε βίαια από το χέρι κάποιων ασυνείδητων.

Καμία ανοχή από τον Δήμο Ελασσόνας

Το νέο αυτό κρούσμα θανάτωσης ζώων έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τον Δήμο Ελασσόνας να εκφράζει τον απόλυτο αποτροπιασμό του και να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δείξει καμία απολύτως ανοχή σε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές.

Όπως υπογράμμισε ρητά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Δημήτρης Τσιάτσικας, ο Δήμος καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειες αυτές και έχει ήδη περάσει στη δράση.

«Κινούμε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ή των δραστών που σκορπούν τον θάνατο», διεμήνυσε ο κ. Τσιάτσικας, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.