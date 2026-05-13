Σοκ στην Ομόνοια: Άνδρας έπεσε στις ράγες – Εκτός λειτουργίας ο ηλεκτρικός

Σοκ επικράτησε μεταξύ των επιβατών του Ηλεκτρικού το πρωί της Τετάρτης (13/05) στην Ομόνοια, όπου άνδρας έπεσε στις ράγες της γραμμής με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.
Πολίτες που περίμεναν τον ηλεκτρικό, στην γραμμή 1 του σταθμού Ομονοίας, αλλά και προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να βγάλει τον άνδρα από τις ράγες και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του.
Για λόγους ασφαλείας ωστόσο υπήρξε διακοπή ρεύματος μέχρι να τελειώσει η επιχείρηση ανάσυρσής του. Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού.
