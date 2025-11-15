Σοκ στην παλιά Εθνική: Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες - 10 τραυματίες στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό, λίγο πριν τον Ριζόμυλο. Λεωφορείο που μετέφερε περίπου 40 επιβάτες εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την πορεία του και ανετράπη.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του οδηγού. Οι ίδιοι οι επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια στους εγκλωβισμένο

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, δέκα επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρονται σταδιακά στο Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών. Στο σημείο έφτασαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Βόλο, Βελεστίνο και Λάρισα, τα οποία συνεχίζουν τη μεταφορά των τραυματιών.