Σοκ στην Πιερία: 55χρονος κτηνοτρόφος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά τη θανατώση του κοπαδιού του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πιερία ο θάνατος ενός 55χρονου κτηνοτρόφου, λίγες ημέρες μετά την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς. Η οικογένειά του μίλησε στο Live News, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν.
Ο αδερφός του ήταν ο άνθρωπος που τον εντόπισε πρώτος. «Εγώ τον βρήκα. Του έκανε η μάνα μου τσάι να πιει… Έφυγε από μπροστά της και όταν η μάνα μου είδε ότι δεν ήταν εκεί, σηκώθηκα κατευθείαν», είπε συγκλονισμένος.
Όπως περιέγραψε, ο 55χρονος δεν μπόρεσε να αντέξει το πλήγμα της απώλειας των ζώων του. «Το πήρε κατάκαρδα από τότε που μας έπαιξαν τα πρόβατα», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο αδερφός του είχε αρχίσει να αλλάζει ψυχολογικά τις τελευταίες ημέρες. «Τον έβλεπα κακόκεφο… δεν ήταν ο ίδιος».
Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία του ξαδέρφου του: «Είναι απλά τα πράγματα. Πριν μία εβδομάδα του θανάτωσαν τα ζώα του. Ο άνθρωπος καταστράφηκε. Δεν ήταν θέμα οικονομικό· ήταν το ψυχολογικό. Μεγάλωσε μέσα στα ζώα, τα είχε σαν παιδιά του».
Η οικογένεια ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία. «Άμα υπήρχε μία ευθύνη, θα τη ζητούσα τώρα. Να δεις τον αδερφό σου έτσι… τι ψυχολογία να έχω εγώ τώρα», είπε ο αδερφός του, εμφανώς συντετριμμένος.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης να έχει αποκλείσει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
