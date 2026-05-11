Μενού

Σοκ στην Ξάνθη: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Σοκαριστικό περιστατικό στην Ξάνθη, όπου εντοπίστηκε νεκρό νεογέννητο βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Όλες οι πληροφορίες.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/ EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στην Ξάνθη, όπου νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το συμβάν έγινε αντιληπτό σήμερα, Δευτέρα (11/05), το πρωί, όταν το μωρό εντοπίστηκε στο σημείο.

Η μητέρα του ανηλίκου εντοπίστηκε και συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. 

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί το πώς έχασε τη ζωή του το νεογέννητο και αλλά οι λόγοι που οι μητέρα το εγκατέλειψε στο σημείο.

Έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ