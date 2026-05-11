Σοκ στην Ξάνθη: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στην Ξάνθη, όπου νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το συμβάν έγινε αντιληπτό σήμερα, Δευτέρα (11/05), το πρωί, όταν το μωρό εντοπίστηκε στο σημείο.

Η μητέρα του ανηλίκου εντοπίστηκε και συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί το πώς έχασε τη ζωή του το νεογέννητο και αλλά οι λόγοι που οι μητέρα το εγκατέλειψε στο σημείο.

Έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.