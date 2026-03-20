Σοκ στο Αιγάλεω: Οδηγός σχολικού «πιάστηκε» να κάνει χρήση ναρκωτικών πριν το δρομολόγιο

Στις φλέγγουσες αποκαλύψεις της ΕΛ.ΑΣ., ένας 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου συνελήφθη επ'αυτοφώρω να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν καθίσει στο τιμόνι για δρομολόγιο των μαθητών. Η έρευνα στο σπίτι του στο Αιγάλεω έφερε στο φως ένα πλήρως «εξοπλισμένο εργαστήριο» καλλιέργειας κάνναβης.
Ο δράστης, που μετέφερε καθημερινά ανήλικα παιδιά, φαίνεται πως διακινούσε συστηματικά ουσίες χρησιμοποιώντας το όχημά του ως «κάλυψη».
Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα, -17- ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,
- -5- δενδρύλλια κάνναβης,
- -14- κλώνοι κάνναβης,
- -1- κιλό και -550- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- -65,2- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
- -8- γραμμάρια κοκαΐνης,
- αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και
- -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Η υπόθεση προκαλεί αποτροπιασμό για τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν δεκάδες μαθητές.
