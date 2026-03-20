Σοκ στο Αιγάλεω: Οδηγός σχολικού «πιάστηκε» να κάνει χρήση ναρκωτικών πριν το δρομολόγιο

Σοκάρει η σύλληψη 48χρονου οδηγού σχολικού στο Αιγάλεω. Έκανε χρήση ναρκωτικών πριν το δρομολόγιο και διακινούσε κάνναβη με το πούλμαν.

peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Στις φλέγγουσες αποκαλύψεις της ΕΛ.ΑΣ., ένας 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου συνελήφθη επ'αυτοφώρω να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν καθίσει στο τιμόνι για δρομολόγιο των μαθητών. Η έρευνα στο σπίτι του στο Αιγάλεω έφερε στο φως ένα πλήρως «εξοπλισμένο εργαστήριο» καλλιέργειας κάνναβης.

Ο δράστης, που μετέφερε καθημερινά ανήλικα παιδιά, φαίνεται πως διακινούσε συστηματικά ουσίες χρησιμοποιώντας το όχημά του ως «κάλυψη». 

 

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα, -17- ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,
  • -5- δενδρύλλια κάνναβης,
  • -14- κλώνοι κάνναβης,
  • -1- κιλό και -550- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • -65,2- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
  • -8- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και
  • -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η υπόθεση προκαλεί αποτροπιασμό για τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν δεκάδες μαθητές.

 

 

