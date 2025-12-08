Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον, όταν η ένταση μεταξύ δύο οικογενειών κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 17χρονη νύφη μιας οικογένειας κατήγγειλε ότι ο πεθερός της, πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει την ώρα που εκείνη ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο.
Η νεαρή ειδοποίησε αμέσως την οικογένειά της, η οποία έσπευσε στον καταυλισμό όπου διαμένει η οικογένεια του συζύγου.
Ακολούθησε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, βγήκαν οι καραμπίνες και σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.
Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση τόσο για την καταγγελία της απόπειρας βιασμού όσο και για τη χρήση όπλων, ενώ αναμένονται συλλήψεις και περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες του επεισοδίου.
- Σοκ στο Ίλιον: Απόπειρα βιασμού 17χρονης από τον πεθερό της – Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών
- Συγκλονίζει η Άννα Κανδαράκη: Αποκάλυψε την μάχη της με τον καρκίνο
- Ο νέος ρόλος έκπληξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ και το... My Style Rocks
- Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.