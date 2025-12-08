Σοκ στο Ίλιον: Απόπειρα βιασμού 17χρονης από τον πεθερό της – Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον, όταν η ένταση μεταξύ δύο οικογενειών κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 17χρονη νύφη μιας οικογένειας κατήγγειλε ότι ο πεθερός της, πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει την ώρα που εκείνη ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο.

Η νεαρή ειδοποίησε αμέσως την οικογένειά της, η οποία έσπευσε στον καταυλισμό όπου διαμένει η οικογένεια του συζύγου.

Ακολούθησε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε. Στη συνέχεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, βγήκαν οι καραμπίνες και σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση τόσο για την καταγγελία της απόπειρας βιασμού όσο και για τη χρήση όπλων, ενώ αναμένονται συλλήψεις και περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες του επεισοδίου.