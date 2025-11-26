Σοκ στον Εύοσμο: Ζευγάρι με 51 γάτες σχεδίαζε να αξιοποιεί το κρέας τους μετά τον θάνατο

Αποτροπιασμό προκαλεί στην κοινωνία του Ευόσμου Θεσσαλονίκης η υπόθεση ενός ζευγαριού που εντοπίστηκε να φιλοξενεί στο σπίτι του 51 γάτες, με σκοπό –όπως υποστήριξε– να αξιοποιεί το κρέας τους μετά τον φυσικό θάνατό τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε στην απελευθέρωση των ζώων. Το ζευγάρι, που σύμφωνα με πληροφορίες δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, εμφανίστηκε να έχει ιδιαίτερες πεποιθήσεις γύρω από τη διατροφή, τη στείρωση και το τσιπάρισμα των κατοικιδίων.

Μιλώντας δημόσια, οι δύο ιδιοκτήτες υπερασπίστηκαν τις πρακτικές τους, τονίζοντας ότι δεν σκόπευαν να θανατώσουν τα ζώα, αλλά να παραδώσουν το κρέας τους σε κτηνοτροφικές μονάδες μετά τον φυσικό θάνατο.

«Το κάναμε επιστήμη», ανέφεραν χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να μειώσει την τιμή του κρέατος.

Η γυναίκα, παιδαγωγός στο επάγγελμα, δήλωσε: «Δεν σκοτώνουμε τα γατιά για να τα τρώμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο και όταν το ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, να το παραλαμβάνουν οι μονάδες για επεξεργασία».

Ο άνδρας συμπλήρωσε: «Είμαστε υπέρ αυτού για να σωθεί ο πλανήτης και να αντιμετωπιστεί η ασιτία. Αν τρώμε γάτες, θα πέσει η τιμή του κρέατος και άνθρωποι σε υπανάπτυκτες χώρες θα μπορέσουν να ζήσουν».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει σοκ και αγανάκτηση για τις δηλώσεις και τις πρακτικές του ζευγαριού.