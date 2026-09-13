Σοκ στον Κολωνό: Βίντεο δείχνει Ι.Χ. να παραβιάζει κόκκινο και να εμβολίζει μοτοσικλετιστή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) στον Κολωνό, όταν αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και παρέσυρε μοτοσικλετιστή.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο του mega, ο νεαρός αναβάτης κινούνταν κανονικά έχοντας πράσινο φανάρι. Ξαφνικά, ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως, αγνόησε το κόκκινο και εμβόλισε τη μηχανή.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα, εκτοξεύτηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.
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