Σοκ στον Κολωνό: Βίντεο δείχνει Ι.Χ. να παραβιάζει κόκκινο και να εμβολίζει μοτοσικλετιστή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) στον Κολωνό, όταν αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και παρέσυρε μοτοσικλετιστή.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο του mega, ο νεαρός αναβάτης κινούνταν κανονικά έχοντας πράσινο φανάρι. Ξαφνικά, ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως, αγνόησε το κόκκινο και εμβόλισε τη μηχανή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα, εκτοξεύτηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.