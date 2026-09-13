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Σοκ στον Κολωνό: Βίντεο δείχνει Ι.Χ. να παραβιάζει κόκκινο και να εμβολίζει μοτοσικλετιστή

Βίντεο καταγράφει Ι.Χ. να παραβιάζει κόκκινο και να παρασέρνει μοτοσικλετιστή. Στο νοσοκομείο Νίκαιας ο νεαρός αναβάτης.

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Τροχαίο στον Κολωνό
Τροχαίο στον Κολωνό | Glomex / mega
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) στον Κολωνό, όταν αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και παρέσυρε μοτοσικλετιστή.

 

Όπως καταγράφεται σε βίντεο του mega, ο νεαρός αναβάτης κινούνταν κανονικά έχοντας πράσινο φανάρι. Ξαφνικά, ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως, αγνόησε το κόκκινο και εμβόλισε τη μηχανή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα, εκτοξεύτηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

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