Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, καταγγελία μιας μητέρας ότι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της πόλης, στο οποίο φοιτά το 9χρονο παιδί της, το ξυλοκόπησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η μητέρα του ανήλικου αγοριού με αυτισμό κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου τράβηξε από το χέρι το παιδί της και του έριξε τρία χαστούκια στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Οι Αρχές σχημάτησαν δικογραφία σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη κατά αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.