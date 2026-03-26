Σοκάρει η μητέρα που φωτογράφιζε την ΑμεΑ κόρη της: «Είπε ότι τις ήθελε για δική του χρηση»

Μητέρα ΑμεΑ κοριτσιού που κατηγορείται ότι φωτογράφιζε την ανήλικη κόρη της γυμνή μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα από τη φυλακή για το πρόσωπο στο οποίο τις έστελνε και τον τρόπο που την προσέγγισε.

«Είχα βγάλει μια φωτογραφία δική μου πρόσωπο μέχρι το σώμα και δέχτηκα μήνυμα από κάποιον αν θέλω να ασχοληθώ με διαφημίσεις ρούχων. Μου είπε μπορείς να διαφημίζεις ρούχα για plus size και με ρώτησε αν θα μπορούσα να κατέβω στην Αθήνα.

Κάποια στιγμή άρχισε να ρωτάει για την κόρη μου γιατί είχα ανεβάσει φωτογραφία και του είπα ότι το παιδί έχει πρόβλημα και δεν θέλω να το κουράζω. Μου είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε μια φορά στις 15 ή στον μήνα αναλόγως. Του είπα ότι θα το δούμε.

Μου ζητούσε φωτογραφίες δικές μου με εσώρουχα και έκανα τη βλακεία και έστελνα. Χωρίς να φαίνεται πρόσωπο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή.

Πώς έφτασε στο σημείο να φωτογραφίσει την κόρη της

Οι λεπτομέρειες που παραθέτει στη συνέχεια ανατριχιάζουν: «Μου άρχισε την κλάψα. Δεν δέχτηκα στην αρχή. Είπε ότι τις ήθελε για δική του χρήση. Ήμουν θολωμένη. Με τη δουλειά που προσπάθησα μόνη μου δεν βρήκα καμία ανταπόκριση. Ορφανοτροφείο, Πρόνοια, μηδέν ανταπόκριση. Πήγα στον Δήμο Βόλου. Τίποτα. Λέω είμαι χήρα, μεγαλώνω ένα παιδί με σοβαρό πρόβλημα υγείας είναι η μόνη δουλειά που μπορώ να κάνω γιατί αρρωσταίνει και πρέπει να είμαι επί 24ώρου βάσεως δίπλα στο παιδί. Είχα απελπιστεί, τα οικονομικά προβλήματα άρχισαν πάλι από την αρχή. Και λεφτά μου είπε επιπλέον και με την υπόσχεση δουλειάς. Ουδέποτε θα έκανα, αν λέω ψέματα να μη βγω ζωντανή από εδώ μέσα.

Δεν θυμάμαι τι έχω στείλει. Ήμουν τόσο θολωμένη εκείνο το διάστημα. Όταν συνειδητοποίησα όμως τι γινόταν σταμάτησα. Στον συγκεκριμένο που συνελήφθη τις έστελνα. Ήταν 33 ετών, αλλά έλεγε ότι είναι 40, τον είχα δει μόνο σε βιντεοκλήση.

Μου έστειλε φωτογραφία από ένα παιδάκι και με ρωτούσε πόσο λέω ότι είναι και μου είπε ότι είναι 5 χρονών. Μου είπε ότι πλήρωσε τη μητέρα του για να συνευρεθεί ερωτικά με το παιδί, εκεί τρελάθηκα. Μου είπε να φέρω το παιδί για να συνευρεθούμε και οι τρεις και του είπα όχι. Μου πρότεινε μέχρι 10.000 ευρώ.

Πρέπει να του έστειλα γύρω στις 15 φωτογραφίες σε κάποιες ήταν μόνο με το εσώρουχο. Η κόρη μου ήταν 10 ετών. Όταν κατάλαβα τι έγινε σταμάτησα».

Η ίδια ζητά τώρα να έχει επιεική μεταχείριση υποστηρίζοντας ότι η κόρη της δεν κακοποιήθηκε.

«Άρχισε να με απειλεί ότι θα τα πουλήσει στο ίντερνετ. Λίγες ημέρες αφότου του είπα να μην με ξαναενοχλήσει, έμαθα ότι συνελήφθη. Η χαζομάρα μου ήταν που δεν πήγα στην αστυνομία. Φοβήθηκα. Πιάστηκα κορόϊδο. Είχε πάρα πολλές φωτογραφίες.

Το παιδί δεν έχει κακοποιηθεί. Δεν θα εξέθετα την κόρη μου σε τέτοιου είδους κίνδυνο. Έχω χάσει την επιμέλεια. Είπαν ότι δεν ενδιαφέρθηκα να βρω δουλειά. Πού να βρω δουλειά όταν πρέπει να τρέχω το παιδί κάθε τρεις και λίγο στο νοσοκομείο. Έχω μετανιώσει, ζητάω μια επιεική ποινή. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτό το πράγμα, θέλω ένα στήριγμα να σταθώ στα πόδια μου».