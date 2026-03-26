Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μη γίνει η δίκη των Τεμπών»

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης (26/3) ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για πολιτικά και προσωπικά κίνητρα στις αντιδράσεις που εκδηλώνονται γύρω από τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή ζώνη», υποστήριξε ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια να μην προχωρήσει η δίκη, συνδέοντας ευθέως την ένταση των τελευταίων ημερών με αυτό που περιέγραψε ως «συμφέρον από την τοξικότητα».
«Σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη». Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας απέδωσε «σοβαρό πολιτικό συμφέρον» σε μια ομάδα προσώπων «όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου», φθάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι «έβαλε τον Πάνο Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη των Τεμπών».
Παράλληλα, επισήμανε ότι αναφορικά με το ζήτημα της αίθουσας, οποιαδήποτε αλλαγη θα οδηγήσει σε πολυετή καθυστέρηση της εκδίκασης.
«Αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από δύο χρόνια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας ότι πρόκειται για την «μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα» και ζητώντας, όπως ανέφερε, «λίγη καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία». Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να εμφανίσει τις αιτιάσεις που διατυπώνονται ως προσχηματικές, με μοναδικό στόχο την παρεμπόδιση της δίκης.
Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από την τοξικότητα δεν θέλουν να γίνει η δίκη», κατονομάζοντας εκ νέου την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω, γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα», δήλωσε, για να προσθέσει με νόημα ότι «ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη». Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει και την κριτική για το κόστος της αίθουσας, σημειώνοντας ότι το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άρα, όπως είπε, «όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας».
Απέναντι στις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού για την ανάγκη τηλεοπτικής κάλυψης της διαδικασίας ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Άκουσα τις δηλώσεις της φερέλπιδος πολιτικού αρχηγού ότι τα κανάλια πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα. Στον δυτικό κόσμο δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δεν υπάρχει».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.