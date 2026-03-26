Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μη γίνει η δίκη των Τεμπών»

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης (26/3) ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για πολιτικά και προσωπικά κίνητρα στις αντιδράσεις που εκδηλώνονται γύρω από τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή ζώνη», υποστήριξε ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια να μην προχωρήσει η δίκη, συνδέοντας ευθέως την ένταση των τελευταίων ημερών με αυτό που περιέγραψε ως «συμφέρον από την τοξικότητα».

«Σε μια πλευρά που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία από τη δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική ζημιά και ζημιά στα συμφέροντά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «για να προστατεύσουν τα υλικά, τα πολιτικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους κάνουν το παν για να μην γίνει η δίκη». Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας απέδωσε «σοβαρό πολιτικό συμφέρον» σε μια ομάδα προσώπων «όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου», φθάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι «έβαλε τον Πάνο Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας για να μην γίνει η δίκη των Τεμπών».

Παράλληλα, επισήμανε ότι αναφορικά με το ζήτημα της αίθουσας, οποιαδήποτε αλλαγη θα οδηγήσει σε πολυετή καθυστέρηση της εκδίκασης.

«Αν τεθεί ζήτημα αλλαγής αίθουσας, η δίκη θα ξεκινήσει μετά από δύο χρόνια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιμένοντας ότι πρόκειται για την «μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα» και ζητώντας, όπως ανέφερε, «λίγη καλοπιστία για να γίνει η διαδικασία». Με την τοποθέτησή του επιχείρησε να εμφανίσει τις αιτιάσεις που διατυπώνονται ως προσχηματικές, με μοναδικό στόχο την παρεμπόδιση της δίκης.

Διαβάστε ακόμα: Δίκη Τεμπών: Πού πήγαν 1,6 εκατομμύριο ευρώ – Αναλυτικά το κόστος της αίθουσας

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «όσοι έχουν πολιτικό και οικονομικό συμφέρον από την τοξικότητα δεν θέλουν να γίνει η δίκη», κατονομάζοντας εκ νέου την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορώ να την ονοματίσω, γιατί ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη απεργία πείνας και πολιτικό ζήτημα», δήλωσε, για να προσθέσει με νόημα ότι «ο κύριος ενδιαφερόταν να μην ξεκινήσει η δίκη». Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει και την κριτική για το κόστος της αίθουσας, σημειώνοντας ότι το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άρα, όπως είπε, «όποιος λέει ότι κόστισε πολύ η αίθουσα κατηγορεί τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας».

Απέναντι στις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού για την ανάγκη τηλεοπτικής κάλυψης της διαδικασίας ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Άκουσα τις δηλώσεις της φερέλπιδος πολιτικού αρχηγού ότι τα κανάλια πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα. Στον δυτικό κόσμο δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δεν υπάρχει».