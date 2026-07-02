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Σοκάρει καταγγελία στην Κρήτη: Eπιχείρησε να πνίξει 8χρονο γιατί τον ενοχλούσαν οι φωνές του

Ένας 58χρονος άνδρας φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από τις φωνές δύο παιδιών και επιτέθηκε σε έναν 8χρονο, επιχειρώντας να τον πνίξει με ένα μαξιλάρι.

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Αστυνομία
Αστυνομία | Φωτ. Αρχείου: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
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Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών από το Ηράκλειο στην Κρήτη, κατήγγειλε 58χρονο ότι επιχείρησε να πνίξει τον 8χρονο γιο της, γιατί ενοχλήθηκε από τις φωνές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του creatalive.gr, που μεταφέρει την καταγγελία, ο 58χρονος, ο οποίος νοικιάζει σπίτι στην οικογένεια της γυναίκας, ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και μπήκε στο σπίτι τους.

Εκεί, επιτέθηκε στον 8χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο και επιχειρώντας να τον πνίξει με ένα μαξιλάρι, σύμφωνα με την καταγγελία. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, αλλά υπάρχουν πληροφορίες και περί δίωξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο άνδρας έλαβε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή (03/07) για την απολογία του. 

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