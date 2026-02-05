Σοκάρει ο γιος της δασκάλας γιόγκα: «Δεν λαμβάνει σωστή ψυχιατρική φροντίδα στον Κορυδαλλό»

Σοκάρει ο γιος της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, που κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα συγγενών της και έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος περιγράφει τη μητέρα του ως άτομο με χρόνια ψυχική διαταραχή που δεν λαμβάνει την φροντίδα που θα έπρεπε.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο ίδιος αποκαλύπτει ότι η μητέρα έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρεία: «Το πρόβλημα είναι συστημικό. Η μητέρα μου είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρεία χωρίς να της παρασχεθεί ουσιαστική θεραπεία, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια», δήλωσε.

Κάνοντας λόγο για κενά του συστήματος για τους ασθενείς με ψυχικές διαταραχές, υπογράμμισε ότι η μητέρα του ήταν άστεγη τα τελευταία δέκα χρόνια και ότι το κράτος αποτυγχάνει να προστατεύσει τους ασθενείς, αντιμετωπίζοντάς τους ως παραβάτες.

Ο γιος της πρόσθεσε ότι η ίδια είχε ελάχιστη επικοινωνία με την οικογένεια, ενώ η κατάσταση της ψυχικής της υγείας επιδεινώθηκε με τον καιρό. Ανέφερε επίσης ότι μετά από επίθεση σε ψυχιατρικό κατάστημα, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη μετά από έναν μήνα, χωρίς να λάβει την αναγκαία ψυχολογική υποστήριξη.

«Εξελίχθηκε με τον χρόνο καθώς όταν δε υπάρχει σωστή αντιμετώπιση γίνονται χειρότερες αυτές οι διαταραχές. Την άφησαν έξω μετά από έναν μήνα», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να μην λαμβάνει επαρκή βοήθεια στον Κορυδαλλό, όπου της χορηγούνται μόνο φάρμακα για καταστολή, χωρίς ψυχοθεραπεία.

«Θέλει βήθεια και δεν της δίνεται με σωστό τρόπο στην ψυχιατρική πτέρυγα του Κορυδαλλού. Εκεί της δίνουν μόνο φάρμακα, υπάρχει καταστολή και μηδέν ψυχοθεραπεία», δήλωσε συγκεκριμένα.