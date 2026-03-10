Με ένα βίντεο που ξεχειλίζει από αλήθεια και συναισθηματική φόρτιση, ο γνωστός YouTuber Γιάννης Αεράκης αποκάλυψε στους ακολούθους του τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία του. Χωρίς φίλτρα, ο Γιάννης μοιράστηκε τη διάγνωσή του, κάνοντας γνωστό πως ξεκινά άμεσα τον κύκλο των χημειοθεραπειών.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό. Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε…

Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη. Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιματικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε ο Γιάννης Αεράκης.

Ο νεαρός youtuber ανέβασε μάλιστα το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου ένα story μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο τον βλέπουμε να κάνει το σήμα της νίκης.

