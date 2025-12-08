Συγκλονίζει η Άννα Κανδαράκη: Αποκάλυψε την μάχη της με τον καρκίνο

Την προσωπική της περιπέτεια υγείας μοιράστηκε δημόσια η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, αποκαλύπτοντας ότι για δεύτερη φορά χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο στο αίμα.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η ίδια εξηγεί πως η νόσος επανεμφανίστηκε εννιά χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση, τονίζοντας:

«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου» και συμπληρώνει: «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».

Η κ. Κανδαράκη παραδέχεται ότι πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σημειώνοντας πως στο μέλλον θα μιλήσει πιο αναλυτικά για τη δοκιμασία.

Στην ανάρτησή της γράφει:

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένας δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα».

Η ψυχολόγος εξηγεί ότι δεν ήθελε να κρύψει την αλήθεια πίσω από μια απλή αλλαγή μαλλιών:

«Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια».

Με συγκίνηση ευχαριστεί όσους στάθηκαν δίπλα της:

«Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, “ευχαριστώ”… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης».

Κλείνοντας, η Άννα Κανδαράκη σημειώνει:

«Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά. Σας αγκαλιάζω. Ευχαριστώ είπα ε; Να πω άλλη μια;».