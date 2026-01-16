Σοκαριστική εξέλιξη: Νεκρός σε οικοδομή ο 25χρονος που είχε χαθεί από το Μαρούσι

Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια και το περιβάλλον του. Η σορός του εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε υπό κατασκευή κτίριο στην Αγία Παρασκευή, ύστερα από ημέρες εντατικών ερευνών.

Τον νεαρό εντόπισε η ομάδα Anubis, που συμμετείχε στις έρευνες μετά από αίτημα των συγγενών του. Η ομάδα γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.