Άλλο ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με οδηγό να πραγματοποιεί παράνομη προσπέραση, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ίδιου αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Το βίντεο, που δημοσιεύει το zarpanews.gr, αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που μια απερίσκεπτη κίνηση λίγο έλειψε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Στα πλάνα φαίνεται ένα Ι.Χ. που κινείται προς το Ρέθυμνο, μετά την περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, να επιχειρεί προσπέραση περνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, τη στιγμή που από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορούν οχήματα. Ο οδηγός ενός φορτηγού που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς τα Χανιά αντιδρά την τελευταία στιγμή, πραγματοποιώντας ελιγμό για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων αναγκάζονται να φρενάρουν απότομα, αποτρέποντας οριακά μια καραμπόλα σε σημείο του εθνικού οδικού δικτύου όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Παρά τον σοβαρό κίνδυνο, το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη. Ωστόσο, το βίντεο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που προκαλούν οι παράνομες προσπεράσεις και οι επικίνδυνοι ελιγμοί στον ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, όταν η κυκλοφορία αυξάνεται λόγω της τουριστικής κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στον ΒΟΑΚ. Ένα μόνο λάθος αρκεί για να οδηγήσει σε μια τραγωδία, γεγονός που καθιστά επιτακτική την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από όλους τους οδηγούς.