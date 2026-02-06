Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στα Οινόφυτα: Ακρωτηριάστηκε 22χρονος

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργασιακό χώρο, αυτή τη φορά στα Οινόφυτα, όπου ένας 22χρονος ακρωτηριάστηκε, χάνοντας το ένα του πόδι.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 6/2 στη βιομηχανική περιοχή στα Οινόφυτα, όπου ο 22χρονος εργαζόμενος βρισκόταν στο πόστο εργασίας του και χειριζόταν ένα ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας μεταλλικών πλακών αλουμινίου.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο εργαζόμενος εγκλωβίστηκε μέσα στο βαρύ μηχάνημα, με αποτέλεσμα να υποστεί συντριπτικά τραύματα στα κάτω άκρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τους συναδέλφους του να παγώνουν μπροστά στο θέαμα και τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια, αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το ένα πόδι του.

Παράλληλα, οι γιατροί προχώρησαν σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση και στο άλλο πόδι του 22χρονου, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή του και τη σταθεροποίηση της υγείας του.