Σοκαριστικό περιστατικό στην Πρέβεζα: Κεραυνός έπεσε πάνω σε σπίτι - Καλά στην υγεία τους οι ένοικοι

Κεραυνός έπεσε πάνω στη στέγη του σπιτιού ενός ζευγαριού στην Πρέβεζα, προκαλώντας τεράστιες αλλά μόνο υλικές ζημιές.

Κεραυνός στην Ελλάδα
Κεραυνός | Intime
Ένα εφιαλτικό περιστατικό έζησε ένα ζευγάρι στην Πρέβεζα, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπεσε κεραυνός πάνω στη στέγη του σπιτιού τους, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Σύμφωνα με το epiruspost, η ισχύς του ηλεκτρικού φορτίου ήταν τέτοια που κυριολεκτικά «άνοιξε» την οροφή του σπιτιού, προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του τοίχου, ενώ διέλυσε μέχρι και το τοιχίο στο τζάκι.

Παράλληλα, η περιοχή που έλαβε χώρα το περιστατικό βυθίστηκε στο σκοτάδι, καθώς ο κεραυνός προκάλεσε γενικευμένο black out.

Το ζευγάρι που κοιμόταν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα, ξύπνησε από έναν εκκωφαντικό θόρυβο. «Ήταν σαν να έπεσε βόμβα», δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Παρά το μέγεθος των καταστροφών αλλά και τα συντρίμμια που γέμισαν τον χώρο, οι δύο ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους και κατάφεραν να μην τραυματιστούν. Το σπίτι τους από την άλλη, καθώς έχει υποστεί μεγάλες ζημιές είναι προσωρινά μη κατοικήσιμο.

