Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.
Σύμφωνα με το Thestival, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος ήταν πεζός καθώς είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης.
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ακινητοποιημένο ΙΧ βρίσκονταν άλλα δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά.
Ανακοίνωση εξέδωσε για το τροχαίο το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης:
“Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης -Καβάλας, στο ύψος του «Τιτάν», στο ρεύμα εξόδου.
Για τη διάσωση του πολυτραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Παράλληλα, παρασχέθηκε φροντίδα σε γυναίκα τραυματία με ελαφρές κακώσεις. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο περιστατικό επιχείρησαν: 2 συμβατικά ασθενοφόρα & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού.Eυχόμαστε ταχεία ανάρρωση”.
- Παραμιλάνε στις ΗΠΑ με φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Τζόρτζια: Ένα πλάνο του ESPN της χάρισε 5,1 εκατ. views
- Η κόρη της Φώφης στην πορεία, οι τέσσερις εκλογές του Άδωνι και ο αυτόνομος Χριστοδουλάκης
- Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό
- Βελόπουλος: «Ο προσωπικός αριθμός διευκολύνει το εμπόριο οργάνων - Δεν έπρεπε να έρθει ο ναζιστής Ζελένσκι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.