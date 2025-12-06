Σοκαριστικό τροχαίο στην Μαλακάσα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε λεωφορείο εν μέσω της κακοκαιρίας

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του μέσα σε καταρρακτώδη βροχή που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Το όχημα πέρασε διαγώνια όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τελικά συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι επιβάτες του λεωφορείου βγήκαν σώοι, ενώ το αυτοκίνητο και το λεωφορείο υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.