«Σόου» κεραυνών στις Σέρρες το βράδυ: Αιφνίδια μεταβολή του καιρού από Τρίτη με καταιγίδες

Σημαντική μεταβολή παρουσίασε ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα προς βράδυ της Δευτέρας, με καταιγίδες, συνοδευόμενες από ένα «σόου» κεραυνών, να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του Orange Press Agency από το Νέο Πετρίτσι Σερρών, τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα σε μεγάλο τμήμα του νομού. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, βροχές τις τελευταίες ώρες εκδηλώθηκαν επιπλέον, μεταξύ άλλων, σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Μόρνο, Τσεπέλοβο, Λάρισα, Τύρναβο, Αμφίκλεια, Καρδίτσα, Ασπροβάλτα και στον Παρνασσό.

Βροχερός καιρός και «σόου» κεραυνών

Για σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 26 βαθμούς), 20 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 18 έως 30 βαθμούς στην Κρήτη, 18 έως 32 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.