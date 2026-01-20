Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη Νάξο - Κινητοποίηση των Αρχών

Mεγάλη είναι η κινητοποίηση των Αρχών στη Νάξο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας το απόγευμα της Τρίτης.
Σύμφωνα με το cyclades.gr, περαστικός που βρέθηκε στο σημείο αντιλήφθηκε τη σορό άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του πτώματος, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, το οποίο κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός.
Εν συνεχεία, η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο.
Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.
