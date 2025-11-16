Μενού

Σορός άνδρα στη Μαγνησία – Πιθανή σύνδεση με την εξαφάνιση του Αυστριακού τουρίστα

Μυστήριο καλύπτει τον εντοπισμό σορού άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα.

Πλοίο του Λιμενικού
Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα τον εντοπισμό και την ανάσυρση σορού άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας. Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή και δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο ηλικιωμένος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας, ενώ το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε αργότερα σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη μονή Φλαμπουρίου.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την ταυτοποίηση της σορού.

