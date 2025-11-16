Σορός άνδρα στη Μαγνησία – Πιθανή σύνδεση με την εξαφάνιση του Αυστριακού τουρίστα

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα τον εντοπισμό και την ανάσυρση σορού άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας. Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.
Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή και δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 40 ημέρες.
Ο ηλικιωμένος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας, ενώ το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε αργότερα σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη μονή Φλαμπουρίου.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την ταυτοποίηση της σορού.
- Διέλυσαν κάθε έννοια marketing: 7 προϊόντα που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες
- «Δάγκωσε» και την Βρισηίδα Ανδριώτου το κύκλωμα απατεώνων: Το απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του υπαρχηγού
- «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Ποσειδώνας και Δήμαρχος Ηλιούπολης για φθορές σε παιδική χαρά
- Συνέντευξη Τύπου Αλαφούζου: Τι ώρα είναι και πού θα μεταδοθεί - Οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.