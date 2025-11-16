Σορός άνδρα στη Μαγνησία – Πιθανή σύνδεση με την εξαφάνιση του Αυστριακού τουρίστα

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα τον εντοπισμό και την ανάσυρση σορού άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας. Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή και δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Ο ηλικιωμένος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου από το Στόμιο Λάρισας, ενώ το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε αργότερα σε δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη μονή Φλαμπουρίου.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την ταυτοποίηση της σορού.