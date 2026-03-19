SOS από τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας: «Όχι στην εκκένωση, να ακυρωθεί τώρα η σύμβαση»

Κινητοποίηση έξω από τον χώρο συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στον Ταύρο πραγματοποίησαν μέλη της Κοινότητας για τα Κατειλημμένα Προσφυγικά και αλληλέγγυοι το μεσημέρι της Πέμπτης (19/3).

Οι συγκεντρωμένοι ανάρτησαν πανό και φώναξαν συνθήματα ζητώντας να σταματήσει κάθε διαδικασία για την εκκένωση των κτιρίων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και να ακυρωθούν οι σχετικές συμβάσεις που αφορούν το έργο της ανάπλασης.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της κινητοποίησης αποτέλεσε η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή, η οποία βρίσκεται πλέον στην 43η ημέρα της, με τους διαμαρτυρόμενους να ζητούν την «άμεση ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής» και την «παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και στην περιοχή όπου διαμένουν».

Προσφυγικά: Αυτοδιαχείριση της κοινότητας ζητούν οι κάτοικοι

Όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους της κοινότητας, το εγχείρημα που μετρά 16 χρόνια ζωής αποτελεί «παράδειγμα κοινοτικής ζωής, αυτονομίας και αυτοδιαχείρισης» και για τον λόγο αυτό απαιτούν να δοθούν «έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση των Προσφυγικών» με δική τους αυτοχρηματοδότηση, χωρίς τη χρήση δημόσιου χρήματος.

Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν την Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τη σύμβαση, προτείνοντας τα σχετικά κονδύλια να διατεθούν για την ενίσχυση και τη στελέχωση του νοσοκομείου.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μια πορεία στους δρόμους της γειτονιάς, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency.