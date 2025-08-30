Σουβλάκι με 1,17 ευρώ: Η διαφήμιση που σε κάνει να βάλεις τα κλάματα

Τη στιγμή που το σουβλάκι (το πιτόγυρο, το τυλιχτό, το σάντουιτς κοκ), το άλλοτε μαζικό λαϊκό φαγητό της χώρας μας, πλέον έχει φτάσει να κοστίζει ακόμη και πάνω από 6 ευρώ με τις απαισιόδοξες προβλέψεις να μιλούν και για 7 ευρώ, μία διαφήμιση από τα παλιά έρχεται να μας... πονέσει ακόμη περισσότερο.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε στα social media ένα τηλεοπτικό σποτ, πίσω στο 2002. Τότε που η δραχμή έβγαινε από τη ζωή μας και την αντικαθιστούσε το ευρώ. Θέλοντας λοιπόν να δείξει η τότε κυβέρνηση (Σημίτη) της ισοτιμίες είχε δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό σποτ που ανέφερε δημοφιλή προϊόντα και το πόσο κοστίζουν με δραχμές αλλά και πόσο με το... νέο νόμισμα.

Αφήνοντας στην άκρη πληθωρισμούς, τιμαρίθμους, ΑΕΠ κτλ, στεκόμαστε σε μία και μόνο εικόνα. Το παραδοσιακό σουβλάκι κόστιζε μόλις 1,17 ευρώ!

Σουβλάκι: Πόσο άλλαξε η τιμή του

Πρόσφατα τα .doc του Reader είχαν αναλύσει τον λόγο για τον οποίο η τιμή στο σουβλάκι τραβάει σταθερά την ανηφόρα. Δείτε το σχετικό ντοκιμαντέρ...

Ψάξαμε όμως και άλλα ντοκουμέντα τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με τη τιμή που έχει το πιτόγυρο. Όπως θα δείτε όλα τα ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια μιλούν μόνο για ένα πράγμα. Την αύξηση στην τιμή...

Τυλιχτό το 2010

Πιτόγυρο το 2021

Σουβλάκι το 2022