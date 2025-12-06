Σούδα: Αγροτικό παρέσυρε αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο – Νεκρός στα 45 του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Σούδα το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη διασταύρωση των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με το zarpanews, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – με άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό αμαξίδιο.

Το θύμα ήταν 45 ετών και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια της σύγκρουσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.

Ο εκλιπών είχε ενεργό παρουσία στην κοινωνία της Σούδας και ξεχώριζε για τη συμβολή του στον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ομάδα του αλλά και σε όσους τον γνώριζαν, ενώ η τοπική κοινωνία τον αποχαιρετά ως παράδειγμα δύναμης και έμπνευσης.