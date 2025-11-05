Σούδα: «Δικός σας είμαι» - Αστυνομικός της Ασφάλειας πάει να πιάσει διαδηλωτή και δέχεται επίθεση από ΜΑΤ

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (04/11) στην πλατεία της Σούδας, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την άφιξη ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι.

Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν με πανό και συνθήματα που έλεγαν ότι είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα και ήρθαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ που έκαναν χρήση χημικών για να τους απωθήσουν όταν επιχείρησαν να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού.

Σε κάποιο σημείο, ένας άνδρας της Ασφάλειας με κράνος εμφανίζεται να κάνει λαβή σε έναν διαδηλωτή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύλληψή του.

Ο διαδηλωτής ξεφεύγει ωστόσο ο αστυνομικός με τα πολιτικά δέχεται την «περιποίηση» των ΜΑΤ που τον χτυπούν με τα γκλομπ ώσπου τους φωνάζει «Δικός σας είμαι», για να τον αφήσουν.

Δείτε το στιγμιότυπο από το 0:17 όταν μπαίνει στο πλάνο ο άνδρας με το κράνος μέχρι το σημείο που του επιτίθενται τα ΜΑΤ, στο βίντεο του zarpanews.gr