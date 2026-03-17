Σούδα: Οι φωτογραφίες που είχε στο κινητό του ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία

Φωτογραφικά ντοκουμέντα που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία στη Σούδα ήρθαν στο φως.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για υλικό που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου, ο οποίος συνελήφθη και προφυλακίστηκε για την υπόθεση.

Στις εικόνες καταγράφονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μέσα που βρίσκονταν στον ναύσταθμο της Σούδας. Μεταξύ άλλων, διακρίνεται αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στην περιοχή, καθώς και πλοία υποστήριξης, ανάμεσά τους και αντιτορπιλικό.

Επιπλέον, στο υλικό περιλαμβάνονται φωτογραφίες από αεροσκάφη στο παρακείμενο αεροδρόμιο, όπως μαχητικά, μεταγωγικά και ιπτάμενα τάνκερ, αλλά και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανάμεσα στα καταγεγραμμένα μέσα ξεχωρίζει και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το οποίο είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σούδας τον περασμένο Φεβρουάριο.