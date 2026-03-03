Σούδα: Προφυλακίζεται ο 36χρονος Γεωργιανός - Κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος συνελήφθη καθώς ήταν ύποπτος για κατασκοπεία στην αμερικανική βάση στη Σούδα και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Στο πλαίσιο της απολογίας του, με τη συνδρομή διερμηνέα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τον λόγο για τον οποίο βρέθηκε στην Ελλάδα.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο, αποφασίζοντας να μην χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι η ποινή δεν ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η διαδρομή του 36χρομου μέχρι τη Σούδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 36χρονος Γεωργιανός έφτασε στη χώρα μας στις 3 Φεβρουαρίου, αρχικά στην Αθήνα και αμέσως στα Χανιά, οπότε και ενημερώθηκε και η ΕΥΠ, η οποία αμέσως εξαπέλυσε έρευνα για την αναζήτηση του.

Τελικά, η ΕΥΠ εντόπισε τα ίχνη του μια εβδομάδα αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Σούδα μέχρι τις 16 του ίδιου μήνα, οπότε και άλλαξε τόπο διαμονής, ενοικιάζοντας μια βίλα στη περιοχή των Καλαμίων για το διάστημα των τριών μηνών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διέμεινε στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτό που είχε μείνει πέρσι ένας 26χρονος Αζέρος που συνελήφθη, γεγονός που φέρνει στην επιφάνεια το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στην Αθήνα και κινήθηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου ίσως να επιστρέψει στην Κρήτη, όπου και συνελήφθη.

Ο Γεωργιανός φαίνεται ότι λάμβανε απευθείας εντολές από το Ιράν μέσα από ειδικό λογισμικό, ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιούσε ο 26χρονος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη ροή του χρήματος προς τον συγκεκριμένο άνδρα.