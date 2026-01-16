Σουφλί: Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά με συλλήψεις και στρατιωτικών

Μια ιδιαίτερα εκτεταμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη στο Σουφλί, οδηγώντας σε δεκάδες συλλήψεις, ανάμεσά τους και στρατιωτικών, για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, περίπου 20 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, μεταξύ των οποίων δύο ή τρεις στρατιωτικοί. Οι ειδικές ομάδες της Αστυνομίας πραγματοποίησαν στοχευμένες εφόδους σε κατοικίες, αξιοποιώντας και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση φαίνεται πως οργανώθηκε σε κεντρικό επίπεδο, έπειτα από αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών, εξοπλισμού επεξεργασίας καθώς και χρηματικών ποσών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης, ενώ οι στρατιωτικοί θα παρουσιαστούν στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.