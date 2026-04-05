Ανοιχτά είναι σήμερα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα.

Σε αντίθεση με τα εμπορικά καταστήματα, όμως, που έχουν ενιαίο ωράριο, η λειτουργία των σούπερ μάρκετ διαφοροποιείται ανάλογα την αλυσίδα.

Τι ώρα κλείνουν στα σούπερ μάρκετ σήμερα, Κυριακή των Βαΐων

Τα Lild θα έχει ανοιχτά καταστήματα από τις 11:00 έως και τις 20:00.

Η αλυσίδα MyMarket θα λειτουργήσει με επιλεγμένα καταστήματα, τα οποία θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 17:00. Μπορείτε να δείτε εδώ ποια θα είναι ανοιχτά.

Ο Μασούτης θα εξυπηρετεί το κοινό με επιλεγμένα σημεία πώλησης από τις 11:00 έως τις 16:00. Το Mediterranean Cosmos θα λειτουργεί 11:00 με 20:00 και αυτό στο αεροδρόμιο Μακεδονία 07:00 με 23:00. Αναλυτικά, εδώ τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά.

Ο Γαλαξίας θα είναι ανοιχτός από τις 11:00 έως και τις 16:00.

Ανοιχτά με διαφοροποιήσεις λειτουργούν κι άλλες αλυσίδες, όπως τα Market In και Κρητικός, ανάλογα με την περιοχή.

Τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, θα παραμείνουν κλειστά. Ωστόσο, τα AB Shop & Go εξυπηρετούν κανονικά, όπως και τα OK.