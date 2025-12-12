Μενού

Σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης: Ο λόγος που είναι κλειστά τα καταστήματα σε τρεις περιοχές

Γιατί είναι κλειστά τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σήμερα Παρασκευή (12/12) σε τρεις περιοχές. Τι ισχύει για το εορταστικό ωράριο.

Κλειστά είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε τρεις περιοχές σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα τα καταστήματα στις περιοχές Καστέλι Χανίων, Κέρκυρα και Μεσολόγγι είναι κλειστά λόγω εορτής του Πολιούχου, Αγίου Σπυρίδωνος.

Την προσεχή Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά Σκλαβενίτης θα είναι επίσης κλειστά με εξαίρεση το κατάστημα στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park (Σπάτα) το οποίο θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της, πάντα εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ τα περισσότερα εξ' αυτών θα λειτουργήσουν από τις 11 πμ έως και τις 8 μμ.

 

