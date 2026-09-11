Μενού

«Σουρωτήρι» το Αιγαίο: 10 τουρκικές παραβιάσεις με F-16 και drones μόνο σήμερα

Σε κλιμάκωση της προκλητικότητας στο Αιγαίο προχώρησε σήμερα Παρασκευή (11/9) η Τουρκία, καθώς οπλισμένα F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις.

Reader symbol
Newsroom
F-16
F-16 / Φώτο Αρχείου | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε κλιμάκωση της προκλητικότητας στο Αιγαίο προχώρησε σήμερα Παρασκευή (11/9) η Τουρκία, καθώς οπλισμένα F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οι δύο εκ των οποίων εξελίχθηκαν σε εμπλοκές.

Τα οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμό τριών ζευγών σε περιοχές πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοαανατολικό Αιγαίο, αναφέρει το ΣΚΑΙ.

Συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη, τρία drone και έξι F-16, τα τέσσερα εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και σε άλλες 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ