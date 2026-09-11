«Σουρωτήρι» το Αιγαίο: 10 τουρκικές παραβιάσεις με F-16 και drones μόνο σήμερα

Σε κλιμάκωση της προκλητικότητας στο Αιγαίο προχώρησε σήμερα Παρασκευή (11/9) η Τουρκία, καθώς οπλισμένα F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οι δύο εκ των οποίων εξελίχθηκαν σε εμπλοκές.
Τα οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμό τριών ζευγών σε περιοχές πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοαανατολικό Αιγαίο, αναφέρει το ΣΚΑΙ.
Συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη, τρία drone και έξι F-16, τα τέσσερα εκ των οποίων ήταν οπλισμένα, προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και σε άλλες 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών.
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