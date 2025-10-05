Σούζα έκανε ο 21χρονος στην Αργυρούπολη και πήρε στο λαιμό του και την 19χρονη κοπέλα

Θρήνος για τα δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, στο νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου στην Αργυρούπολη. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι άτυχοι νεαροί καρφώθηκε σε διαχωριστικό διάζωμα.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο υλικό από το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο οδηγός της μοτοσυκλέτας να κάνει «σούζα» τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα επί της οδού Αργυροουπόλεως. Η μηχανή σηκώνεται στη μία ρόδα και όταν πάει να αγγίξει ξανά το οδόστρωμα, ο οδηγός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χάνει τον έλεγχό της.

Πετάγονται σπινθήρες, η μηχανή γλιστράει και σέρνεται για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα. Οι αναβάτες εκτοξεύονται στο κράσπεδο και τα κράνη εκσφενδονίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η ταχύτητα με την οποία η μηχανή πέφτει στο διαχωριστικό διάζωμα και οι δύο αναβάτες της εκτινάσσονται σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων.

Ο 21χρονος οδηγός και η 19χρονη συνεπιβάτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Τις πρώτες δύο εβδομάδες εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 20.637 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.265 παραβάσεις.

Οκτώ στους δέκα παραβάτες ήταν οδηγοί δικύκλων, με το συντριπτικό ποσοστό αυτών να καταγράφονται στην Αττική.