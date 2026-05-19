Σπάνια εικόνα στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης: Εμφανίστηκε καρχαρίας κοντά στην ακτή

Αναστάτωση, αλλά και έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η εμφάνιση ενός καρχαρία στα ρηχά της παραλίας στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, στην Κορινθία. Το θαλάσσιο ζώο, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα, κινήθηκε για λίγη ώρα κοντά στην ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα.

Παρά την αρχική ανησυχία που προκάλεσε η παρουσία του, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καρχαρίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην πλειονότητά τους δεν είναι επιθετικοί προς τον άνθρωπο. Αντίθετα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας στις θάλασσες, καθώς συμβάλλουν στον έλεγχο των πληθυσμών άλλων ειδών και στην υγεία των οικοσυστημάτων.

Η εμφάνιση του συγκεκριμένου ζώου στα ρηχά ενδέχεται να συνδέεται με την αναζήτηση τροφής ή με προσωρινό αποπροσανατολισμό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του αποτελεί υπενθύμιση ότι οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν πλούσια θαλάσσια ζωή, την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι σε ανάλογες περιπτώσεις, να απομακρύνονται ήρεμα από το νερό και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να στρεσάρει ή να τραυματίσει το ζώο.

Το σχετικό βίντεο, αποτυπώνει τη στιγμή που ο καρχαρίας κινείται ήρεμα στα καθαρά νερά της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μοναδική βιοποικιλότητα του Κορινθιακού Κόλπου και την ανάγκη προστασίας όλων των θαλάσσιων οργανισμών.