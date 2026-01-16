Σπάτα: Πώς έστησαν τον «έξυπνο» μηχανισμό για να παραβιάζουν κινητά στο εμπορικό κέντρο

Απίστευτη πατέντα κυβερνοαπάτης είχαν σκαρφιστοί επιτήδιοι χάκερ, οι οποίοι είχαν βρει τρόπο να «ψαρεύουν» τα δεδομένα κινητών από ανυποψίαστους πολίτες που επισκέπτονταν το εμπορικό κέντρο στα Σπάτα.

Με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν δεν χρειαζόταν καν να σηκώνουν το χεράκι τους, αφού και μόνο περνώντας δίπλα του, ο μηχανισμός παραβίαζε από μόνος του τα δεδομένα των συσκευών, αποσπώντας ευαίσθητα στοιχεία όπως κωδικοί λογαριασμών.

Οι απατεώνες είχαν στήσει ένα δυσδιάκριτο μηχάνημα με ευτελή υλικά, εντός οχήματός τους δίπλα στην είσοδο είσοδο του εμπορικού, το οποίο λειτουργούσε «μπερδεύοντας» το λογισμικό των τηλεφώνων, κατά την ΕΡΤ.

Σπάτα: Πώς υπέκλεπτε τα κινητά ο μηχανισμός

Ο μηχανισμός ειδικότερα ανακατεύθυνε το σήμα του κινητού σε ψεύτικη κεραία, αντί για την κεραία του παρόχου, αποκτώντας πρόσβαση στα στοιχεία του, δίνοντας στους απατεώνες τη δυνατότητα να στέλνουν παραπλανητικά SMS, ζητώντας τους κωδικούς της τράπεζας των χρηστών.

Τα διαθέσιμα θύματα; Αναρίθμητα, καθώς χιλιάδες κόσμου περνούν καθημερινά από το δημοφιλές εμπορικό. Ευτυχώς, κατά την έγκαιρη παρέμβαση και σύλληψη των επιτήδειων από τις αρχές, οι εν λόγω είχαν προλάβει να αποκομίσουν μόλις 2000 ευρώ από διάφορα θύματα.