Σπάτα: Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα - Διακοπή κυκλοφορίας προς το Πικέρμι

Διακοπή κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι. 40 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο της Πυροσβεστικής μετά την υπερχείλιση.

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

