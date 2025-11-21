Σπύρος Μαρτίκας: «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου όσο και αν έχω απειληθεί για αυτή»

Στον ανακριτή ως μάρτυρας οδηγήθηκε την Παρασκευή (21/11), ο Σπύρος Μαρτίκας που είχε καταγγείλει τη δράση του κυκλώματος με τις ψεύτικες επενδύσεις, από το οποίο έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί τα δύο ηγετικά μέλη.

O Σπύρος Μαρτίκας ήταν εκείνος που άνοιξε την υπόθεση μετά την καταγγελία του στην Οικονομική Αστυνομία, στην οποία έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση που έχει εξαπατήσει πολύ κόσμο δίνοντας συγκεκριμένα ονόματα.

«Δεν φοβάμαι τίποτα είπα τα πάντα στον ανακριτή», αναφέρει ο ίδιος σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο της Κορίνθου, μετά την κατάθεση του, η οποία διήρκησε πάνω από έξι ώρες.

«Θέλω να ζητήσω να ελεγχθώ μόνο εγώ για την καθαρότητα των χρημάτων μου, κανένα άλλο θύμα» είπε ο κ. Μαρτίκας, υποστηρίζοντας πως προκειμένου να μιλήσουν τα υπόλοιπα θύματα και να μην φοβηθούν δεν πρέπει να ελεγχθούν.

Ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε πως η προσπάθεια των κατηγορουμένων να μετατρέψουν τα θύματα σε θύτες «δεν θα περάσει» και πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Μάλιστα, αποκάλυψε πως παρόλο που έχει απειληθεί η ζωή του δεν φοβάται. «Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου την ζωή όσο και αν έχω απειληθεί για αυτή» είπε χαρακτηριστικά.

«Να σωθεί κόσμος από την απάτη. Η εξαπάτηση είναι τεράστια, τα θύματα είναι πάρα πολλά» τόνισε ο κ. Μαρτίκας.