Στα 6,5 ευρώ ένα πακέτο τσιγάρα; Το σχέδιο που φέρνει πονοκέφαλο σε όσους καπνίζουν

Νέες αυξήσεις στα προϊόντα καπνού προμηνύει η αναθεώρηση της φορολογίας των τσιγάρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω των σχετικά χαμηλών συντελεστών σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τιμή ενός πακέτου δημοφιλών τσιγάρων στην ελληνική αγορά θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 6,50 ευρώ, από περίπου 4,80 ευρώ σήμερα, εφόσον υιοθετηθεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η ανάλυση κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καπνικά, οριακά πάνω από το ελάχιστο όριο της ΕΕ. Μαζί με την Κύπρο, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, θα απαιτούνταν αυξήσεις που ξεπερνούν το 80% στους ελάχιστους συντελεστές, προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται στην 24η θέση στην ΕΕ ως προς τον ειδικό φόρο ανά πακέτο 20 τσιγάρων, ο οποίος ανέρχεται σε 2,74 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία κατανάλωσης, τα οποία σκιαγραφούν μια επιβαρυμένη εικόνα για την Ελλάδα. Οι Έλληνες καπνιστές καταναλώνουν κατά μέσο όρο 18,13 τσιγάρα ημερησίως — το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση — ενώ το 36% του πληθυσμού δηλώνει χρήση προϊόντων καπνού, έναντι 24% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Την ίδια ώρα, σημαντική παραμένει η έκταση του παράνομου εμπορίου: εκτιμάται ότι περίπου 2,5 δισ. παράνομα τσιγάρα αντιστοιχούν στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης. Συνολικά, η ετήσια κατανάλωση στη χώρα προσεγγίζει τα 14,3 δισ. τσιγάρα, δηλαδή περίπου 714 εκατομμύρια πακέτα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τόσο το μέγεθος της αγοράς όσο και τη στενή σχέση μεταξύ αυξήσεων στις τιμές και ενίσχυσης του παράνομου εμπορίου, παράγοντα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις επικείμενες φορολογικές αλλαγές.