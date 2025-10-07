Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ οργάνωση που εκμεταλλευόταν μετανάστες: 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (7/10) μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις, εκ των οποίων οι έξι αφορούν μέλη της οργάνωσης -ανάμεσά τους και το αρχηγικό- ενώ οι υπόλοιπες έξι σχετίζονται με άλλα αδικήματα.

Οι επιχειρήσεις εκτυλίσσονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος.

Κατά τις έρευνες έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, στοιχείο που ενισχύει το εύρος της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης.