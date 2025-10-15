Στα επείγοντα του Ευαγγελισμού με τάση λιποθυμίας ο Πάνος Ρούτσι

Μπορεί ο Πάνος Ρούτσι να σταμάτησε την απεργία πείνας αλλά αυτό δε σημαίνει πως ο οργανισμός του έχει επανέλθει και αυτό αποδείχθηκε και τη νύχτα της Τρίτης.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη, βρέθηκε ξανά στο Σύνταγμα προκειμένου να συναντηθεί με τους αλληλέγγυους που στάθηκαν στο πλευρό του τις ημέρες της απεργίας πείνας.

Περίπου τα μεσάνυχτα, ωστόσο, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και τάση λιποθυμίας. Έτσι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στα επείγοντα του «Ευαγγελισμού» προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι το ανησυχητικό.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι είχε διακόψει την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από 23 ημέρες, την απεργία πείνας καθώς πέτυχε την εκταφή του γιου του, Ντένις, για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η εισαγγελία συναίνεσε και στο αίτημα να διορίσουν οι συγγενείς δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, που θα παρίστανται σε όλη τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί έπειτα από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών και είχε μπει στο αρχείο, αλλά υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος.