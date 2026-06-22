Στα Επείγοντα του «Γεννηματάς» ο απεργός πείνας από τα Προσφυγικά: Καταγγελία ότι αρνήθηκαν να τον εξετάσουν

Ζυγίζοντας μόλις 36 κιλά, ο απεργός πείνας των Προσφυγικών Αλεξάνδρας, διακομίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) στο νοσοκομείο, ωστόσο σύμφωνα με καταγγελία στο «Γεννηματάς» αρνήθηκαν να τον εξετάσουν.

Όπως επισημαίνει το Orange Press Agency, μέλος από τη δομή υγείας των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας έκανε λόγο για την αντιμετώπιση που είχε ο απεργός πείνας, από τους νευρολόγους του νοσοκομείου.

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«Αυτή τη στιγμή ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος βρίσκεται στην 128η ημέρα της απεργίας πείνας, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω νευρολογικών συμπτωμάτων. Θέλουμε να καταγγείλουμε τη στάση των γιατρών του Νευρολογικού ΤΕΠ, καθώς αρνήθηκαν να εξετάσουν τον απεργό πείνας. Η κατάσταση υγείας του είναι αρκετά κρίσιμη. Πλέον ζυγίζει 35 κιλά και πραγματικά η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή».

Προσφυγικά: Συγκέντρωση έξω από το Νοσοκομείο

Την ίδια ώρα, έξω από το τμήμα με τα επείγοντα του νοσοκομείου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από μέλη της κοινότητας κατειλημμένων προσφυγικών. Οι διαδηλωτές κρατούν πανό στο οποίο γράφουν: «Ο Αριστοτέλης Χατζής απεργός πείνας 138 μέρες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση - Αν ο Αρίστος πάθει το παραμικρό....», κατήγγειλε μέλος των Κατηλειμμένων Προσφυγικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Αριστοτέλης Χαντζής, κάνει απεργία πείνας για 136 μέρες προκειμένου να πει το δικό του «όχι» στην εκκένωση των Προσφυγικών από την Περιφέρεια.

Συγκέντρωση έξω από το «Γεννηματάς» για τον Αριστοτέλη Χαντζή | EUROKINISSI