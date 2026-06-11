Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα των Προσφυγικών στην Αλεξάνδρας: Η ανάρτηση του Κώστα Αρβανίτη

Στην Κομισιόν «ταξιδεύει» η υπόθεση των Κατηλειμμένων Προσφυγικών στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Γνωστοποίησε ότι, μαζί με 33 ευρωβουλευτές από την Αριστερά, τους Πράσινους, τους Σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους έθεσαν το ζήτημα και κατέθεσαν ερώτηση ζητώντας εξηγήσεις κυρίως για το γεγονός ότι το συγκρότημα εμφανίζεται ως κενό παρόλο που κατοικούν μέσα 400 άτομα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του αναφέρει: « 33 ευρωβουλευτές από την Αριστερά, τους Πράσινους, τους Σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουμε το θέμα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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Με τις υπογραφές 28 ευρωβουλευτών και τη στήριξη 5 ακόμη καταθέσαμε ερώτηση ζητώντας εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των Προσφυγικών και τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

Σε επίσημα έγγραφα το συγκρότημα εμφανίζεται ως «κενό», παρότι κατοικείται από περισσότερους από 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για ένα σχέδιο που ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτοπισμούς.

Τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας βρίσκονται πλέον στην ευρωπαϊκή ατζέντα», έγραψε κλείνοντας ο Ευρωβουλευτής.