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Στα Εξάρχεια το «αρχηγείο» του Αντώνη Σαμαρά - Το ιστορικό κτήριο που μισθώνει

Tο ιστορικό κτίριο που θα στεγάσει το «αρχηγείο» του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Μισθώνει δύο ορόφους «για μικρό χρονικό διάστημα».

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Το κρήριο που θα στεγάσει το «αρχηγείο» του ο Αντώνης Σαμαράς | Orange Press Agency
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Στο κτίριο που στεγάζει τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη, στην «καρδιά» του κέντρου της Αθήνας, αναμένεται να λειτουργήσει το κεντρικό πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του Orange Press Agency, η ομάδα του Αντώνη Σαμαρά έχει νοικιάσει τους δύο πάνω ορόφους του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των Σόλωνος και Ιπποκράτους, ενώ ο εκδοτικός οίκος θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Η μίσθωση, κατά την ίδια πηγή, «αφορά μικρό χρονικό διάστημα» κάτι που πιθανότατα προδίδει και τον χρόνο των προσεχών εκλογών. Η ημερομηνία «επίσημης» έναρξης της μίσθωσης είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2026 και έκτοτε αναμένεται να τοποθετηθούν διακριτικές επιγραφές στην είσοδο.

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