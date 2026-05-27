Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού».

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της σπείρας, το οποίο βρίσκεται ήδη στη φυλακή για παρόμοιες υποθέσεις διαρρήξεων σε βόρεια και νότια προάστια της Αττικής.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τρεις αλλοδαποί ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, καθώς και μία 23χρονη γυναίκα που φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης ταξίδευαν στην Ελλάδα και έμεναν για μικρό χρονικό διάστημα, οργανώνοντας στοχευμένες διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες.

Χρησιμοποιούσαν νοικιασμένα αυτοκίνητα, πλαστά έγγραφα, μάσκες και γάντια, ενώ διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που νοίκιαζαν με στοιχεία τρίτων.

Οι δράστες παρακολουθούσαν τις κατοικίες-στόχους και όταν διαπίστωναν ότι έλειπαν οι ένοικοι, εισέβαλαν χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης. Από τα σπίτια αφαιρούσαν κυρίως πολύτιμα ρολόγια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Μέχρι στιγμής έχει εξιχνιαστεί μία μεγάλη κλοπή που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 σε σπίτι στην Αττική, από όπου είχαν αφαιρεθεί πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε έρευνα στο σπίτι της 23χρονης εντοπίστηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων, επώνυμες τσάντες και κοσμήματα.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.