Στα «πράσα πιάστηκε» σωφρονιστικός υπάλληλος: Έκανε εισαγωγή ναρκωτικών με ταχυδρομικά δέματα

Τέλος στη δράση 49χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος εισήγαγε και διακινούσε ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν το Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών εντόπισε ύποπτα δέματα από την Αμερική και τη Βρετανία, τα οποία περιείχαν συσκευές ατμίσματος και ναρκωτικά σε μορφή πάστας και υγρού.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση και οργάνωσε άμεσα επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης. Η παγίδα στήθηκε με επιτυχία και ο 49χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβανε τα ναρκωτικά.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του, πάνω του, αλλά και σε αποθήκες ταχυδρομικής εταιρείας όπου εκκρεμούσαν και άλλα δέματα στο όνομά του, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Πάνω από 280 γραμμάρια κάνναβης (σε μορφή πάστας και ακατέργαστη).

15 συσκευές ατμίσματος και 12 αμπούλες κάνναβης.

Βρώσιμα ναρκωτικά (μπισκότο 32 γρ. και σοκολάτες 22,6 γρ. με κάνναβη).

2 σύριγγες κάνναβης.

Οπλισμό και εξοπλισμό (πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, σπρέι πιπεριού, ζυγαριά ακριβείας).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.