Στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας - «Ήταν ένας συλλογικός αγώνας»

Στο συγκρότημα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης (02/09) ο Αριστοτέλης Χαντζής.

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Ο Χαντζής νοσηλευόταν επί 73 ημέρες στον «Ευαγγελισμό», με πολλαπλές επιπλοκές λόγω της μακράς απεργίας πείνας που πραγματοποίησε, με αιτήματα να μην υλοποιηθεί η σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής για τα Προσφυγικά, η παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους και στη γειτονιά και η αποκατάσταση των κτιρίων μέσω αυτοχρηματοδότησης από την ΑΜΚΕ «Κατοίκοι και Φίλοι Προσφυγικών».

Η απεργία πείνας ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε μετά από 140 ημέρες, στις 24 Ιουνίου 2026, όταν ο δήμος Αθηναίων με ψήφισμά του ζήτησε τη διακοπή της υλοποίησης της προσγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής. Μαζί με τον Χαντζή σταμάτησε την απεργία πείνας και η Suzon Doppagne από την κοινότητα των Προσφυγικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό», με παραμονή και στη ΜΕΘ, απ’ όπου έλαβε σήμερα εξιτήριο.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής έφυγε από τον «Ευαγγελισμό» συνοδεία πομπής με μοτοσικλέτες, ενώ έγινε υποδεκτός με χειροκροτήματα, καπνογόνα και συνθήματα. «Η πρώτη μεγάλη νίκη ήταν ακριβώς η έναρξη της απεργίας πείνας. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ήταν ένας συλλογικός αγώνας και γι’ αυτό στέφθηκε με επιτυχία. Ήταν ένας αγώνας που όλοι ήμασταν απλά στελέχη του, δηλαδή σαν κοινότητα, ο καθένας και η καθεμία στον δικό του ρόλο» τόνισε στα λίγα λόγια που είπε φτάνοντας.