Στα ύψη η αγωνία για την 43χρονη στο Ηράκλειο - Εξετάζεται σύνδεση με τον θάνατο του πρώην συντρόφου

Στα ύψη η αγωνία αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης από το Ηράκλειο, η οποία έχει να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή (19/04). Το όλο ζήτημα περιπλέχθηκε χθες, μετά τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της, νεκρού.

Στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό της συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις περιοχές από τις οποίες εκτιμάται ότι πέρασε η 43χρονη.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου, το πρωί της περασμένης Κυριακής και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σημειώνεται πως ο μεγαλύτερος γιος της, 23 ετών, έλαβε περί τις 19:00 ένα μήνυμα το οποίο έλεγε ότι θα τον καλέσει αργότερα, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό, πήγε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην αστυνομία.

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, συμμετέχει επιπλέον μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών να συνδέεται ο θάνατος 40χρονου άνδρα που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε χθες το απόγευμα και εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, κοντά στο χωριό Προφήτης Ηλίας.